أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 أغسطس 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 795,740 ليرة (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 696,289 ليرة (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 596,815 ليرة (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,747,520 ليرة (1,933 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 795,740,193 ليرة ( 62,167 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة أم لا، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1968 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1933 دولار للأوقية.