أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 يونيو 2023.. المعدن النفيس يهبط

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات البنك المركزي الأمريكي المقبلة حول رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,065 ليرة (62.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,311 ليرة (55.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,551 ليرة (47.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,915,835 ليرة (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,065,434 ليرة ( 62,974 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين الذين يغلب عليهم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذى استقر عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلا 1980.20 دولار.