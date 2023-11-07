أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 نوفمبر 2023.. المعدن النفيس يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 817,840 ليرة (63.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 715,627 ليرة (55.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 613,390 ليرة (47.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,434,829 ليرة (1,967 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 817,840,158 ليرة (63,241 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي البنك المركزى الأمريكي، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية.