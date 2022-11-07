أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 نوفمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذى سجلته في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار بعض قوته، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 135,434 ليرة ( 53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 118,508 ليرة ( 47.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 101,577 ليرة (40.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,212,005 ليرة ( 1,676 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 135,434,256 ليرة ( 53,904 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذى سجله في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1676.30 دولار.

وارتفع سعر الذهب 3% يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 % تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.