أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 مايو 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضًا، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,080 ليرة (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,699 ليرة (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,312 ليرة (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,071,796 ليرة (2019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,080,253 ليرة ( 64,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع، فى ختام تعاملات أول أمس ، بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنسبة 1.3% للأسبوع، بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولار، يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.