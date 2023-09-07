أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 سبتمبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 803,034 ليرة (61.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 702,672 ليرة (53.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 602,285 ليرة (46.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,974,364 ليرة (1,919 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 803,034,206 ليرة ( 61,701 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس ليحوم قرب أدنى مستوى له في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.30 دولار.