أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمى مع ابتعاد المستثمرين عن المجازفات الكبيرة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 849,145 ليرة (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 743,020 ليرة (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 636,869 ليرة (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26.408,421 ليرة (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 849,145,364 ليرة (65.267 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب العالمى تباينًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدًا والتي قد تقدم المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2027 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود لأمريكية الآجلة للمعدن الثمين 0.22% إلى 2043 دولار للأوقية.