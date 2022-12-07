أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 143,271 ليرة (57.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 125,365 ليرة (49.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 107,455 ليرة (42.77 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,455,721 ليرة ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 143,270,783 ليرة (57,023 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1783.90 دولار.