أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 أكتوبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ، لكنه سجل 0.9% خسارة أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 756,397 ليرة (58.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 661,863 ليرة (51.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 567,307 ليرة (44.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,523,951 ليرة (1,834 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 756,397,135 ليرة ( 58,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، مدعوم بانتعاش المعدن الأصفر بعد تكبده سلسلة من الخسائرعلى مدار تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة وأبقت الذهب على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1831.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.9%.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.7 % إلى 1845.20 دولار للأوقية.