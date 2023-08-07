أسعار الذهب اليوم في سوريا 7 أغسطس 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 831,828 ليرة (62.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 727,867 ليرة (54.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 623,881 ليرة (46.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,869,837 ليرة (1,938 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 831,827,548 ليرة ( 62,299 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.20 دولار للأوقية.