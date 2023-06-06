أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 يونيو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,395 ليرة (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,599 ليرة (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,798 ليرة (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,926,080 ليرة (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,394,849 ليرة ( 63,080 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1977.30 دولار.