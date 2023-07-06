أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 يوليو 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 153,664 ليرة (61.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 134,459 ليرة (53.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 115,249 ليرة (45.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,778,935 ليرة (1,903 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 153,663,511 ليرة ( 61,196 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.00 دولار.