أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 نوفمبر 2023.. عيار 21 يهبط

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 833,023 ليرة (63.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 728,912 ليرة (55.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 624,777 ليرة (47.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,907,005 ليرة (1,987 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 833,022,668 ليرة (63,884 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد ارتفاع طفيف في عائد السندات الأمريكية وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1981.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع فوق المستوى الرئيسى 2000 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1989.80 دولار.