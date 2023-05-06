أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,070 ليرة (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,690 ليرة (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,304 ليرة (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,071,471 ليرة (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,069,802 ليرة ( 64,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولارًا للأوقية لكنها ارتفع بنسبة 1.3% للأسبوع بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولارًا يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.