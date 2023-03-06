أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 مارس 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 149,830 ليرة (59.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 131,105 ليرة (52.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 112,375 ليرة (44.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,659,726 ليرة (1,855 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 149,830,404 ليرة (59,633 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب 0.1 % إلى 1853.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1859.60 دولار.