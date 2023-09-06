أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 سبتمبر 2023.. المعدن الثمين ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 813,075 ليرة (61.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 711,458 ليرة (54.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 609,816 ليرة (46.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,286,628 ليرة (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 813,074,845 ليرة ( 61,894 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة قلصت من مكاسب المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) ، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1952.90 دولار ماحية خسائرها.