أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 ديسمبر 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وترقب المستثمرين بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 858,061 ليرة (65.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 750,821 ليرة (57.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 643,556 ليرة (48.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,685,696 ليرة (2,026 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 858,060,966 ليرة (65,145 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير 0.2 % إلى 2041 دولارا.