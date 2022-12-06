أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 ديسمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس مع استقرار الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 143,393 ليرة (57.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 125,472 ليرة (49.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 107,546 ليرة (42.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,459,511 ليرة ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 143,392,646 ليرة (57,071 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1781.20 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.