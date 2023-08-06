أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 أغسطس 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 0.9 %، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 800,199 ليرة (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 700,191 ليرة (54.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 600,159 ليرة (46.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,886,178 ليرة (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 800,198,656 ليرة ( 62,495 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للمعدن الأصفر الذى اتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في شهر ونصف الشهر، وفقا لوكالة رويترز.