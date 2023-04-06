أسعار الذهب اليوم في سوريا 6 أبريل 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار قبل بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,075 ليرة (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,694 ليرة (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,308 ليرة (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,071,618 ليرة (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,074,523 ليرة ( 64,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت أعلى سعر لها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 2029.80 دولار.