أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 يونيو 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,046 ليرة (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,419 ليرة (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,787 ليرة (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,884,146 ليرة (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,046,498 ليرة ( 62,543 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.