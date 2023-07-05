أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي قبل صدور محضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى اليوم ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,634 ليرة (61.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 136,183 ليرة (54.23 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,727 ليرة (46.49 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,840,204 ليرة (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,633,556 ليرة ( 61,981 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، ناهيك عن تأثير الدولار القوي على أسعار المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

سجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1925.44 دولار (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1932.60 دولار.