أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 نوفمبر 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا مع نهاية تعاملات أول أمس ، لكنه تكبد 1% خسارة أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 835,706 ليرة (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 731,260 ليرة (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 626,790 ليرة (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,990,458 ليرة (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 835,706,050 ليرة (64,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1999.2 دولار عند التسوية.