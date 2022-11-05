أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع زيادة أسعار الذهب العالمية التى أغلقت مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% مع انخفاض الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 136,024 ليرة ( 54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 119,024 ليرة ( 47.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 102,020 ليرة (40.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,230,347 ليرة ( 1,684 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 136,024,013 ليرة ( 54,138 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

وفى ختام التعاملات، صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2.5 % إلى 1670.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.6 % إلى 1673.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب 1.7% خلال الأسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أكتوبر.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.