أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 مارس 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 2.2% فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 150,065 ليرة (59.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 131,310 ليرة (52.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 112.551 ليرة (44.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,667.020 ليرة (1.858 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 150.064,937 ليرة (59.727 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ تسبب تراجع الدولار و عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.