أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 سبتمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 811,356 ليرة (62.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 709,953 ليرة (54.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 608,526 ليرة (46.65 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,233,157 ليرة (1,934 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 811,355,544 ( 62,196 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما تبحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1962 دولارا للأوقية.