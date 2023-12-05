أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 ديسمبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 860,070 ليرة (65.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 752,579 ليرة (57.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 645,062 ليرة (49.05 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,748,162 ليرة (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 860,069,503 ليرة (65,395 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 2034 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.47% إلى 2052 دولار للأوقية.