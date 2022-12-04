أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 ديسمبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,442 ليرة (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,265 ليرة (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,083 ليرة (43.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,523,236 ليرة ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,441,663 ليرة ( 57,891 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفى نهاية التعاملات، اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفعت 1.6 % خلال الأسبوع المنصرم.