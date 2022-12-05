أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، فى الوقت الذى شهد فيه سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,442 ليرة (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,265 ليرة (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,083 ليرة (43.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,523,236 ليرة ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,441,663 ليرة ( 57,891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1812.10 دولار.