أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 أكتوبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عائد السندات الأمريكية والدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 754,536 ليرة (58.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 660,235 ليرة (51.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 565,911 ليرة (43.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,466,084 ليرة (1,823 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 754,536,462 ليرة ( 58,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.90 دولار.