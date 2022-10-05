أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 أكتوبر 2022.. المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب فى سوريا تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع استقرار الدولار ، لكن الذهب حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 137,923 ليرة (54.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 120,685 ليرة ( 48.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 103,444 ليرة (41.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,289,392 ليرة ( 1,707 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 137,922,565 ليرة ( 54,894 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار ، لكن المعدن الأصفر حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1722.49 دولار للأوقية. وفقد الذهب بعض مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوي منذ 13 سبتمبر عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1728.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ مارس 2020.

قال مات سيمبسون ، المحلل في سيتى إندكس إن الذهب قد يصعد فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1735 دولارًا في حالة ضعف بيانات التوظيف الأمريكية ، مضيفًا أن الأسواق حساسة للغاية لبيانات التوظيف في الوقت الحالي.