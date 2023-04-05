أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 أبريل 2023.. انتعاش المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انتعاشا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى شهر بفضل دعم البيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,398 ليرة (65.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,977 ليرة (56.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,551 ليرة (48.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,081,679 ليرة (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,398,044 ليرة ( 65,035 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، إذ واصل رحلة الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2021.97 دولارا للأوقية (الأونصة).

و استقر سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية عند 2038.70 دولار.