أسعار الذهب اليوم في سوريا 4 يوليو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى غدا الأربعاء، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,739 ليرة (62.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 136,274 ليرة (54.27 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,806 ليرة (46.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,843,468 ليرة (1,929 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,738,518 ليرة ( 62,023 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة الولايات المتحدة بينما ينتظر المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1921.39 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1929.10 دولار.