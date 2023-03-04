أسعار الذهب اليوم في سوريا 4 مارس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 2.2% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 150,060 ليرة (59.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 131,306 ليرة (52.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 112,547 ليرة (44.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,666,863 ليرة (1,858 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 150,059,896 ليرة (59,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ تسبب تراجع الدولار و عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1850 دولار، وهو أعلى مستوى منذ لها منذ 15 فبراير.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.8 % إلى 1854.60 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 2.2% خلال الأسبوع.