أسعار الذهب اليوم في سوريا 4 ديسمبر 2023.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى لمستوى تاريخى وسط توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 879,237 ليرة (66.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 769,351 ليرة (58.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 659,439 ليرة (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 27,344,277 ليرة (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 879,237,199 ليرة (66,752 دولار).

سعر الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين لتتجاوز مستوى 2100 دولار للأونصة إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 2107.50 دولار.