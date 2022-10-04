أسعار الذهب اليوم في سوريا 4 أكتوبر 2022.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. يأتى ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق السورية متماشيًا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، مع انخفاض الدولار، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 137.955 ليرة (54.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 120.713 ليرة ( 48.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق السورية 103.468 ليرة (41.18 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4.290.397 ليرة (1.708 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 137.954.880 ليرة (54.907 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، لتصعد إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددًا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدِن النفيس الذي لا يحقق عائدًا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامست، في وقت سابق، أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.