أسعار الذهب اليوم في سوريا 4 أبريل 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك وبعد البيانات الأمريكية الأخيرة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,255 ليرة (63.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,227 ليرة (55.81 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,193 ليرة (47.84 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,983,937 ليرة (1,984 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,255,198 ليرة ( 63,781 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تراجعا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك الموسعة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1997.30 دولار.