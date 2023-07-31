أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 يوليو 2023.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لكنه فى طريقه لتحقيق مكاسب شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 816,576 ليرة (62.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 714,521 ليرة (54.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 612,442 ليرة (47.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,395,500 ليرة (1,954 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 816,575,563 ليرة ( 62,814 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين إلا أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب له في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1953.80 دولار للأوقية.