أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 مايو 2023.. عيار21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما استقر سعر الذهب العالمي، كما تكبد المعدن الأصفر 1.5 % خسارة شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 82,492 دينار (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 72,182 دينار (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 61,870 دينار (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 2,565,506 دينار (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 82,492,153 دينار ( 63,019 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن الأصفر إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم تشهد أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.

وهبطت أسعار الذهب العالمية 1.5 % حتى الآن هذا الشهر.