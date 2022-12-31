أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات عام 2022، ليحقق أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو 2020 ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 147,477 ليرة (58.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 129,046 ليرة (51.36 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 110,610 ليرة (44.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,586,545 ليرة ( 1,826 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 147,477,319 ليرة (58,698 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، محققا أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو 2020، بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وفي آخر يوم للتداول في عام 2022، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.70 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية مسجلا 1826.2 دولارا.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% فقط في عام 2022 بعد أن دفعت الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر، لكنه قلص خسائره منذ ذلك الحين.