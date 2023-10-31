أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 أكتوبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى لكنه يقترب من تحقيق أرباح شهرية 8%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 831,317 ليرة (64.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 727,420 ليرة (56.23 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 623,498 ليرة (48.20 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,853,953 ليرة (1,999 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 831,316,810 ليرة (64,267 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2003.60 دولار.