أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 أكتوبر 2022.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية إذ اتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، بسبب صعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 132,566 ليرة ( 52.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 115,998 ليرة ( 46.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 99,426 ليرة (39.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,122,811 ليرة ( 1,641 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 132,566,255 ليرة ( 52,762 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية ، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من الاستيضاح بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1638.15 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض شهرى 1.3%.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1641.10 دولار.