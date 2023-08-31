أسعار الذهب اليوم في سوريا 31 أغسطس 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل 1% خسارة شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 812,216 ليرة (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 710,706 ليرة (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 609,172 ليرة (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,259,915 ليرة (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 812,215,932 ليرة ( 62,543 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في شهر إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1972.40 دولار.