أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 يوليو 2023.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًّا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com”، الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا، إلا أنه سجل خَسارة أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 819,460 ليرة (63.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 717,045 ليرة (55.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 614,605 ليرة (47.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,485,200 ليرة (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 819,459,807 ليرة ( 63,035 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعد انخفاض حاد في اليوم السابق ، بدعم من تراجع طفيف في الدولار إذ أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.