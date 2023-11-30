أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 نوفمبر 2023.. انحفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 854,219 ليرة (65.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 747,460 ليرة (57.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 640,675 ليرة (49.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,566,218 ليرة (2,039 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 854,219,237 ليرة (65,563 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ الخامس من مايو أمس، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2042.40 دولار للأوقية.