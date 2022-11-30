أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 نوفمبر 2022.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع الدولار إذ ركز المستثمرون على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى المرتقبة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 142,228 ليرة (56.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,453 ليرة (49.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,673 ليرة (42.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,423,295 ليرة ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 142,228,125 ليرة ( 56,611 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1752.95دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1768.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.