أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 مايو 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بفعل اتفاق سقف الدين الأمريكى وتوقعات رفع الفائدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,612 ليرة ( 62.77 دولار)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,914 ليرة (54.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,211 ليرة (47.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,901,723 ليرة (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,611,675 ليرة ( 62,768 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليستقر قرب أدنى مستوى له في شهرين ، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة).

كما انخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1938.30 دولار.