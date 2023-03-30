أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وضعف المخاوف بشأن القطاع المصرفى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,028 ليرة (63.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,153 ليرة (55.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,273 ليرة (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,945,779 ليرة (1,968 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,028,264 ليرة ( 63,293 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، إذ عكس مساره صاعدًا بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.