أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 سبتمبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا ليتكبد 4.6% خسائر شهرية فى نهاية تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 775,671 ليرة (59.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 678,728 ليرة (52.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 581,762 ليرة (44.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,123,353 ليرة (1,849 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 775,670,513 ليرة ( 59,466 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل انخفاضا شهريا وفصليا وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1850.44 دولار للأوقية ( الأونصة) وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1866.10 دولار عند التسوية.