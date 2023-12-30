أسعار الذهب اليوم في سوريا 30 ديسمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 13% مكاسب سنوية مع نهاية تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 865,361 ليرة (66.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 757,209 ليرة (58.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 649,031 ليرة (49.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,912,736 ليرة (2,065 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 865,361,286 ليرة (66,414 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مسجلا أفضل أداء سنوى منذ 2020 ليستقر عند مستويات تزيد بشكل مريح عن 2000 دولار للأوقية، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، سجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 2064.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% عند التسوية ليسجل 2071.80 دولار.